عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة ملك الأردن للجزائر

العاهل الأردني عبد
العاهل الأردني عبد الله الثاني

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني الجزائر، تأتى في إطار دعوة رئاسية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة تضمنت توقيع 5 اتفاقيات بين الجانبين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وأيضًا الاتفاق على تدريب بحري مشترك.

وأشارت إلى مناقشة عدة قضايا بين الجانبين، على رأسها القضية الفلسطينية، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العربي، ومخرجات القمة العربية الأخيرة بالجزائر.

وأوضحت أنه كان على رأس الوفد المرافق للعاهل الأردني، وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، واللذيّن ناقشا مع نظيريهما الجزائريين عدة قضايا مشتركة بين البلدين.

وقالت إن العاهل الأردني زار بعض المناطق ذات القيمة المعنوية في الجزائر، من بينها مقام الشهيد، حيث قرأ الفاتحة لشهداء الجزائر.

وأضافت أن الزيارة امتدت يومين، وناقشت العديد من القضايا التي من شأنها التأثير على المنطقة العربية والإقليمية، واتفق الجانبان على استمرار النقاش المثمر من أجل الخروج بالقرارات الصحيحة بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

وأوضحت أن الصحف الأردنية تناولت الزيارة من الجانب الاقتصادي، وما ستسفر عنه من تبادل تجارى بين البلدين، وأنها تعد مسارًا اقتصاديًا مهمًا.

القاهرة الإخبارية عبد الله الثاني العاهل الأردني القضية الفلسطينية القمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

انتحال صفة التمريض.. وزير الصحة: إغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

الكيلو بـ30 جنيها.. فرصة لتخزين الفراخ وشراء البيض

أول ظهور.. شاهد | ابنة أنجلينا جولي تبهر رواد السوشيال ميديا بجمالها

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ