توقيع 5 اتفاقيات خلال زيارة ملك الأردن للجزائر

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن زيارة العاهل الأردني عبد الله الثاني الجزائر، تأتى في إطار دعوة رئاسية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة تضمنت توقيع 5 اتفاقيات بين الجانبين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وأيضًا الاتفاق على تدريب بحري مشترك.

وأشارت إلى مناقشة عدة قضايا بين الجانبين، على رأسها القضية الفلسطينية، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العربي، ومخرجات القمة العربية الأخيرة بالجزائر.

وأوضحت أنه كان على رأس الوفد المرافق للعاهل الأردني، وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، واللذيّن ناقشا مع نظيريهما الجزائريين عدة قضايا مشتركة بين البلدين.

وقالت إن العاهل الأردني زار بعض المناطق ذات القيمة المعنوية في الجزائر، من بينها مقام الشهيد، حيث قرأ الفاتحة لشهداء الجزائر.

وأضافت أن الزيارة امتدت يومين، وناقشت العديد من القضايا التي من شأنها التأثير على المنطقة العربية والإقليمية، واتفق الجانبان على استمرار النقاش المثمر من أجل الخروج بالقرارات الصحيحة بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

وأوضحت أن الصحف الأردنية تناولت الزيارة من الجانب الاقتصادي، وما ستسفر عنه من تبادل تجارى بين البلدين، وأنها تعد مسارًا اقتصاديًا مهمًا.