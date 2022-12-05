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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بعد الشكاوى من تكاليف ورق الامتحانات.. خبير تربوي يقترح 3 حلول

الدكتور عاصم حجازى
الدكتور عاصم حجازى

رصد ائتلاف أولياء أمور مصر، عددا من شكاوى أولياء الأمور منذ انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمختلف المحافظات.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “معظم الشكاوى المرصودة خلال امتحانات شهر نوفمبر، سببها لجوء بعض المدارس لجمع مبالغ من أولياء الأمور لتوفير ورق لطباعة امتحانات شهر نوفمبر، بالاضافة إلى إلزام بعض المدارس لأولياء الأمور بتوفير الورق للمدرسة “جاهز” لطباعة امتحانات شهر نوفمبر بدلا من جمع تكاليفه، كما أن هناك بعض المدارس اضطر معلميها للتكفل بدفع تكاليف تصوير ورق امتحانات شهر نوفمبر”.

من جانبه ، علق الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة قائلا: ليس من المقبول أن يتم تكليف أولياء الأمور بتحمل تكاليف أداء الامتحانات الشهرية خاصة في المدارس الحكومية التي تعمل على تقديم التعليم المجاني لعموم الشعب المصري ، وفي ظل وجود توجيهات أيضا من وزارة التربية والتعليم بتحديد بنود للصرف على طباعة الامتحانات .

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و تابع “ حجازى ” خلال تصريح لصدى البلد : ولكن على الجانب الآخر فإن وزارة التربية والتعليم تواجه مشكلة أخرى تتعلق بالزيادة الكبيرة في أسعار الورق ، والحل من وجهة نظري يكمن في مجموعة من النقاط .

أولها: تشديد الرقابة على مديريات التربية والتعليم والتي بدورها تقوم بتشديد الرقابة على الإدارات والمدارس للتحقق من قيامها بالصرف على طباعة الامتحانات ، من خلال البنود المخصصة لذلك، وعدم إلزام أولياء الأمور بأي أعباء إضافية.

ثانيا: يمكن علاج هذه المشكلة جذريا والانتهاء منها للأبد من خلال تفعيل الاختبارات الاليكترونية سواء من خلال التابلت أو أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالفعل داخل المدارس ، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات .

ثالثا: تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية والوقف الخيري للإنفاق على التعليم وتخصيص جزء من موارد الزكاة للإنفاق على التعليم.

أولياء الأمور امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل ائتلاف اولياء امور مصر كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة وزارة التربية والتعليم

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