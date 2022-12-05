إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

أضاف أن اللاعب غاب عن المران الجماعي للفريق اليوم تمهيدًا للخضوع لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة والعودة سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.



واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعبه والمحدد لها بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.