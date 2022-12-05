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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة محمد فراج ونيللي كريم.. كاتب يتهم صناع فيلم "فوي فوي" بالسرقة

محمد فراج - نيللي
محمد فراج - نيللي كريم

اتهم الصحفي محمود شوقي، صناع فيلم “فوي فوي فوي” والذى تقوم ببطولته نيللي كريم ومحمد فراج، بالسطو على حقوقه، وذلك عبر منشور على صفحته الشخصية فيسبوك، إيبان عرض جزء من العمل تبلغ مدته 3 دقائق فقط فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام حالياً بالسعودية.

وعلق الكاتب محمود شوقي قائلاً: “سرقة علنية في دور العرض، فوجئت برسالة من الزميلة العزيزة يسرا عويس تبلغني بتعرضي للسرقة العلنية في عز الظهر وداخل دور العرض السينمائية، ثم تلقيت رسائل واتصالات عديدة من صحفيين وإعلاميين فوجئوا بما حدث أيضاً”.

وأضاف محمود شوقي: “الحكاية ببساطة أننى الصحفي صاحب انفراد تحقيق المكفوفين الشهير في عام 2016 والذي كشفت من خلاله هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين مدعين فقدانهم للبصر، وتناولت وسائل الإعلام القصة نقلا عني وظهرت عبر الشاشات، متحدثا عن تلك القضية وحصلت على أعلى الجوائز على رأسها جائزة دبي للصحافة العربية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم”.

وتابع محمود شوقي: “بل وأصدرت كتابا عن المكفوفين وكرة القدم يتضمن قصصا مثيرة وأعدت نشر قضية هروب شباب بأوراق لاعبين مكفوفين والآن يتم سرقة ما كتبته علنا دون خجل في فيلم سينمائي”.

وأضاف محمود شوقي: “الفيلم بطولة نيلي كريم ومحمد فراج وانتاج محمد حفظي، أما المدعي بتأليف قصة الفيلم فاسمه عمر هلال وهو مخرج الفيلم أيضاً، ونقل القصة جاهزة مما كتبت عبر سنوات، الأرشيف الصحفي موجود.. والكتاب موجود.. والفيديوهات مع الكابتن شوبير وغيره موجودة، أكثر ما يزعجني هو ضمير هذا المدعي بالتأليف.. أين ضميره الإنساني والمهني.. هل يجوز أن أسطو على عمل أي كاتب مثلا وادعى كتابة قصة وحكاية وتحويلها لفيلم”.

واستكمل محمود شوقي: “هذا وقد تواصلت مع المحامي الكبير الأستاذ محمد رشوان محمد محمد رشوان ومؤسسة رشوان القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار بيان رسمي حول تلك الفضيحة خاصة وأن ما جاء في الإعلان عن الفيلم يشير إلى سرقة متكاملة الأركان وسوف ننشر كل التفاصيل في حينها.. ونرجو من شركتي فوكس سينما وايمج نيشن ابوظبي التحقيق في تلك الفضيحة لإعادة الحقوق لأصحابها”.

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