هاني برزي: قطاع الصناعات الغذائية شهد تطوراً كبيراً خلال الـ 25 عاماً

أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطوراً كبيراً خلال الـ 25 عاماً الماضية، حيث استطاع تلبية احتياجات السوق المصرية من المنتجات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن أحد أهداف هذا المعرض هو تشجيع الشركات على التصدير ليس فقط للسوق الإفريقي وإنما للأسواق التصديرية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى بمعرض فود افريكا اليوم، إلى أن دعوة الشركات والمستثمرين الدوليين للمشاركة في المعرض ليس بهدف التصدير لمصر وإنما الاستثمار في مصر، أيضاً خاصة في ظل المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي والحوافز الاستثمارية التي يتم اتاحتها للمستثمرين.

ونوه إلى إنه مع صدور وثيقة ملكية الدولة فإن هذا الأمر يزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة قوته كلاعب رئيسي في منظومة الاقتصاد المصري.