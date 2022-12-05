قرعة علنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقرية المشاعلة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان بمركز ابو كبير، لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين بعد فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

حضر مراسم إجراءات القرعة، الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وحمدى نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية ونبيل سعيد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان، والمواطنين المستحقين وأسرهم، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، حيث قام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق، موضحاً عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.

وقام محافظ الشرقية، بتوزيع عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.