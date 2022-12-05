كندا تفرض عقوبات على النخب الاقتصادية في هاييتي

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، إنها ستجمد أي أصول محلية لثلاثة رجال أعمال هاييتيين بارزين متهمين بدعم العصابات المسلحة في البلاد، في أحدث إجراء يستهدف أولئك المرتبطين بالجماعات الإجرامية في الدولة الكاريبية.

وقالت الحكومة إن العقوبات تستهدف جيلبرت بيجيو، رئيس مجموعة جي بي جروب الصناعية الهايتية، بالإضافة إلى قادة الأعمال البارزين رينولد ديب وشريف عبد الله.

وذكر بيان لوزارة الخارجية: "لدى كندا سبب للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد يستخدمون مكانتهم كأعضاء بارزين في النخبة الاقتصادية في هايتي لحماية وتمكين الأنشطة غير القانونية للعصابات الإجرامية المسلحة، بما في ذلك من خلال غسل الأموال وأعمال الفساد الأخرى".

وتضاف العقوبات إلى عقوبات أخرى فرضتها بالفعل أوتاوا، بما في ذلك على ثلاثة سياسيين في البلاد في نوفمبر. و "تهدف إلى الضغط على المسؤولين عن العنف المستمر وعدم الاستقرار في هايتي".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات على عضو حالي وسابق في مجلس الشيوخ عن هايتي، متهمة السياسيين بالضلوع في أنشطة تهريب المخدرات.