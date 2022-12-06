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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.

 

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.


أسعار الذهب 

 

الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 

 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 2091 جنيها  

الذهب فى مصر

الذهب عيار 22


بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 1917 جنيها.

سعر عيار 21 الأكثر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1830 جنيها .

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جرام الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 1569جنيها .

 

سعر جرام الذهب عيار 14

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو1220 جنيها.

أسعار الذهب 


عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الثلاثاء نحو 1046جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الثلاثاء نحو 14640جنيها .

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو  2 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

وسجل الذهب عالميا نحو 1800دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بقيمة تتراوح بين 125 إلى 150جنيه فى الجرام الواحد وذلك على مدار تعاملات أمس الاثنين.

اختلاف أسعار الذهب 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

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