روسيا تشيد بموقف الدول العربية وتصفه بالمتوازن تجاه أزمة أوكرانيا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، عن إشادة روسيا بموقف الدول العربية الذي وصفه بالمتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوجدانوف: "إن روسيا تقدر الموقف العربي المشترك والمتوازن تجاه أوكرانيا، بالإضافة إلى التصريحات والخطوات المتزنة التي تم اتخاذها من قبل مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية".

وأشار المبعوث الروسي إلى تأكيد قادة العالم العربي، في البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر، على تمسكهم بمبدأ الحياد من الأزمة في أوكرانيا.