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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء ؟.. دار الإفتاء تجيب

صناديق النذور
صناديق النذور

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة، بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد.
 

ثقافة النذور


وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن النذر ثقافة يجب أن تتغير، خاصة في ظل عجز كثيرين عن الوفاء بها، وأنها من باب الاشتراط على الخالق.

ولفت عاشور في إجابته على السائلة: نريد تغير هذه الثقافة، فالعلماء لديهم آراء في النذور فالبعض قال إنه مباح وآخرون قالوا إنه مكروه، موضحاً أن كتاب "الأيمان والنذور" هو أفضل ما وضع في هذا الشأن.

وتابع مستشار المفتي، أن النبي وصفه بأنه قربة إلى الله وكما قال النبي بأنه يستخرج به من البخيل، لكننا مع هذا نريد تغيير تلك الثقافة فبدلاً من النذر أن يكون هناك دعاء أو صدقة عندما يتحقق للإنسان ما أراد، فالأمر أن تعطي الفقراء والمساكين دون شروط، وأن توقن بأن النذر لا يغير من قضاء الله شيء، وإنما الدعاء فالدعاء يغير القضاء المعلق على التحقيق.

وشدد على أنه من الأفضل أن ندعو ثم نعمل صدقة ونخرجها، محذراً: "اوعى توجب شيء لم يوجبه الله عليك، ربما تعجز عن الوفاء".

ورداً على السائلة، قال: "لا يجوز إخراج النذر لحوم أو ثمن، فالنذر ألفاظ، فإن قلتي ذبح عجل يبقى ذبح عجل، طالما ذبح يبقى ذبح، فلوس تبقى فلوس، فأنت من ألزمت نفسك".

دار الإفتاء المساجد ثقافة النذور فلوس النذور عمارة المساجد

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