كلام نهائي.. علي معلول يفجر مفاجأة بشأن الاعتزال الدولي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي ومنتخب تونس لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته في كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي في الفترة القادمة عقب انتهاء مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم والفوز التاريخي على فرنسا ".

وتابع: "معلول لم يعلن أو يفكر اعتزال اللعب الدولي مع منتخب تونس عقب المشاركة في مونديال قطر وأن ما تردد في وسائل الإعلام في الأيام الماضية عقب مباراة فرنسا غير صحيح على الاطلاق".