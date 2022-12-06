تفاصيل اجتماع كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الأهلي أمام غزل المحلة ستكون في غاية الصعوبة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أبدى تحفظه على أداء بعض اللاعبين البدلاء الذين يحصلون على الفرصة ويفرطون فيها.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "ظهر هناك تراجع مستوى بعض اللاعبين في الأهلي خلال المباريات الأخيرة مثل حسام حسن ومحمد شريف ورامي ربيعة".

وأضاف: "كولر اجتمع مع اللاعبين وأبلغهم أن أي البعض يفرط فى حق نفسه وفى حق الفريق وهو أمر لا يسمح بحدوثه ولابد وأن يكون الجميع على مستوى المسئولية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات غاية فى الصعوبة، ولن يقبل بأى تهاون أو استهتار من أى لاعب خاصة وأن الفترة القادمة لا تحتمل فقدان نقطة واحدة".

وأكمل: "الأهلي لديه مواجهات هامة مع فرق قوية، ولابد من الفوز على منافسيه من أجل حصد اللقب، لذلك كان اجتماع كولر مع اللاعبين هامًا للغاية".

وأشار إلى أن كولر حذر اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا خاصة وأن أي بوست يتم تفسيره بأمور تتعلق بالفريق، مشيرا إلى أن المدرب طالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات فقط، خصوصا حسين الشحات وكهربا.

وأوضح أن مارسيل كولر اجتمع مع علي معلول، وتأكد من جاهزيته لخوض لقاء غزل المحلة.

شبانة: المونديال نقل الصورة الحقيقية عن المواطن العربي لدول الغرب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الإنجليز والألمان حاولوا ادخال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في أزمات عديدة، وخلطوا السياسة بالرياضة بشكل واضح.

وقال شبانة : سوناك رئيس وزراء بريطانيا أكد أنه يرفع القبعة لقطر على استضافتها لكأس العالم، والانجليز يحاولون استمالة الجانب القطري، وإظهار أن هناك صداقة.

وأضاف: "المونديال نقل الصورة الحقيقية للمواطن العربي، هناك إيجابيات كبيرة من تنظيم المونديال".

وواصل: "بطولة كأس العالم نقلت الصورة الحقيقية للمواطن العربي المتمسك بعاداته وتقاليده، والشعوب في الغرب عرفت الكثير عن العرب من خلال البطولة خصوصا أنهم يمتلكون وسائل اعلام لا تنقل الحقائق عن الدول العربية".