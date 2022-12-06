شبانة ينتقد تصريحات جمال عبدالحميد الأخيرة بشأن قرعة بطولة الدوري المصري

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من تصريحات جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بشأن قرعة بطولة الدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: نقدر جمال عبدالحميد كنجم كبير في الكرة المصرية، ولكن تصريحاته الأخيرة بشأن قرعة بطولة الدوري المصري ومجاملة الأهلي

وواصل: الكابتن جمال يتحدث عن وجود مخطط لإقصاء الزمالك من على قمة الكرة المصرية، مع أنها قرعة عادية جدًا، الزمالك فاز على سموحة وسيراميكا، وتعادل مع انبي والمصري، بينما الأهلي لديه مواجهات صعبة في الجوالات الماضية أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو وسموحة وسيراميكا وبيراميدز".

وأكمل: أطالب الكابتن جمال بالكشف عن من قام بركوب المركب وعمل تلك القرعة، لو لديك معلومات سأكون أول المدافعين عنه، للكشف عن من قاموا بذلك، لو هناك أي شخص أخطأ يحاسب حساب عسير".

وتابع تصريحاته: أقول للكابتن جمال عبدالحميد، كنت أول من انتقدت فيريرا وكانت تصريحاته على حق رغم أنك تراجعت عنها، لابد أن يعود الهدوء مجددا لنادي الزمالك بعد الازمات الاخيرة مثل قصة امام عاشور وسامسون واستقالة اسامة نبيه وخناقة عبدالله جمعة ورحيل اسامة نبيه وغيرها من الأمور المختلفة".

وأكمل: لابد من إصلاح الأخطاء بدلا من تلك التصريحات، على الكابتن جمال إثبات صحة حديثه بشأن توجيه القرعة لصالح الأهلي".

وأتم: الزمالك أبرم 10 صفقات، ولديه وفرة في اللاعبين، والمفترض أن يقدم أداء أفضل في المباريات.