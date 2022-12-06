للبنات المتوظفة جديد .. لانوس هاتشباك بـ82 ألف جنيه

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، أصبحت عملية شراء سيارة جديدة بالغة الصعوبة خاصة للفتيات حديثة العمل، اللاتي يحتجن لوسيلة مواصلات آمنة واعتمادية في نفس الوقت، لذلك يوفر سوق المستعمل الحل البديل بأقل الأسعار وهي دايو جولييت هاتشباك بـ82 ألف جنيه.

دايو جولييت 1999

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على سيارة دايو جولييت موديل 1999 مقابل 82 ألف جنيه.

دايو جولييت موديل 1999

جاءت دايو جولييت موديل 1999 بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 86 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، كما أن معدل إستهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

دايو جولييت موديل 1999

أما عن المقصورة الداخلية لـ دايو جولييت موديل 1999، فهي تتسم بمساحة داخلية رحبة تتسع لأربعة ركاب اثنين في المقاعد الأمامية، واثنين آخرين في المقاعد الخلفية، مزودة بعدادات قراءة مبسطة وعجلة قيادة تقليدية ومكيف للهواء وزجاج كهربائي.

دايو جولييت موديل 1999

وبحسب مالك السيارة بلغ عداد دايو جولييت موديل 1999 أكثر من 200 ألف كيلو متر، كما أنها حصلت على دهان خارجي للتجديد.