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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أوكراني: كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة

اوكرانيا
اوكرانيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني، أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت الصحيفة، إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

ومن جهتها، اتهمت أوكرانيا، روسيا، بإطلاق وابل جديد من الصواريخ على كييف، الإثنين؛ مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا. وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات "تم إطلاق صواريخ بالفعل".

وقال مسؤول أوكراني كبير إن صواريخ روسية سقطت على مبان في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل ومقتل شخصين على الأقل. 

وكانت وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني "لا تتجاهلوا الإنذار".

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.

نيويورك تايمز صافرات الإنذار طائرات مسيرة اوكرانيا روسيا أنظمة الدفاع الجوي

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