مستشار الأمن الأمريكي في عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في مقابلة صحفية عن أنه مستعد للدخول في السباق الرئاسي 2024.



وقال بولتون الاثنين “أود أن أرى تصريحات شيرمانيسك من جميع المرشحين المحتملين. إذا لم أر ذلك فسأفكر بجدية في المشاركة في الحملة الرئاسية”.



بيان شيرمانيسك هو مصطلح سياسي لبيان مباشر من قبل مرشح محتمل يعلن أنه لن يترشح لمنصب منتخب معين.



والمصطلح مشتق من الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان ، الذي رفض الترشح للرئاسة في انتخابات عام 1884 الرئاسية ، قائلاً: 'لن أقبل إذا تم ترشيحي ولن أخدم إذا تم انتخابي'.

كما قال بولتون 'بالتأكيد' عندما سئل عما إذا كان مستعدًا للدخول في السباق الرئاسي 2024.



ومن وجهة نظر بولتون ، ما يقرب من 95٪ من الناخبين الجمهوريين يختلفون مع تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه أكثر أهمية من دستور الولايات المتحدة.

عمل بولتون سابقًا سفيراً للأمم المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ، ومؤخراً كمستشار للأمن القومي خلال رئاسة ترامب من 2018 إلى 2019.