استطلاع: مسقط رأس ناريندرا مودي يستعد للتصويت لصالح بقاء حزبه على السلطة بالهند

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي، أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند من المقرر أن يفوز بأغلبية مريحة في ولاية جوجارات ، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، مما يعزز حظوظ الحزب قبل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في عام 2024.

الدولة الصناعية الغربية هي معقل حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي ، الذي لم يخسر انتخابات مجلس الولاية هناك منذ عام 1995. شغل مودي منصب رئيس وزراء ولاية غوجارات لمدة 13 عامًا قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في عام 2014.

لا يزال مودي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النمو الاقتصادي وأيضًا بسبب قاعدته القوية بين الأغلبية الهندوسية في الهند ، على الرغم من النقاد الذين أشاروا إلى ارتفاع التضخم والبطالة وتنامي الاستقطاب الديني. إنه يتطلع إلى ولاية ثالثة في عام 2024.

واجه حزب بهاراتيا جاناتا معركة صعبة في الأيام التي سبقت الانتخابات ضد المعارضة الرئيسية ، المؤتمر الوطني الهندي وحزب عام آدمي (AAP) ، الذي ظهر في عام 2012 من رحم حركة مناهضة للفساد.

أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المؤتمر البالغ من العمر 137 عامًا من المتوقع أن يخسر العديد من مقاعده بينما من المتوقع أن تحقق AAP بعض المكاسب.

أظهر إسقاط من قبل ABP-CVoter أن حزب بهاراتيا جاناتا سيفوز بـ 128 إلى 140 مقعدًا ، مما يمنحه أغلبية أكبر مما كان عليه في عام 2017 ، عندما فاز بـ 99 مقعدًا من إجمالي 182 مقعدًا.

من المتوقع أن يفوز الكونجرس بـ 31 إلى 43 مقعدًا ، أي ما يقرب من نصف المقاعد البالغ عددها 77 التي فاز بها في عام 2017 ، بينما من المتوقع أن تحصل AAP على ثلاثة إلى 11 مقعدًا من الصفر ، وفقًا لـ ABP-CVoter. من المقرر صدور النتائج يوم الخميس.

توقع استطلاع رأي Broadcaster TV9 Gujarati أن 125 إلى 130 مقعدًا لحزب بهاراتيا جاناتا ، و 40 إلى 50 مقعدًا للكونغرس ، وثلاثة إلى خمسة مقاعد لـ AAP.

أظهر إسقاط مذيع News X - Jan Ki Baat 117 إلى 140 مقعدًا لحزب بهاراتيا جاناتا ، و 34 إلى 51 للكونغرس وستة إلى 13 مقعدًا لـ AAP.