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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قانون التمويل المؤقت بالكونجرس الأمريكي يؤخر صفقة الأسلحة الأسرع من الصوت

البنتاجون
البنتاجون

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر أن قرارًا آخر مستمرًا (CR) من قبل الكونجرس لتمويل عمل الحكومة الأمريكية سيخاطر بتأخير تنفيذ تقنيات دفاعية جديدة مثل الأسلحة طويلة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
 

وقال رايدر في بيان: 'يعطل السجل التمرينات التدريبات الرئيسية وأحداث التدريب ، ويؤثر على الجاهزية والصيانة ، ويحد من إجراءات التوظيف والتجنيد ، ويؤثر سلبًا على مفاوضات التعاقد. كما أنه سيؤخر تنفيذ تطوير التكنولوجيا الجديدة لدعم استراتيجية الدفاع الوطني'. بيان يوم الاثنين.


واضاف رايدر أن برامج التكنولوجيا المتأثرة يمكن أن تشمل الأسلحة طويلة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، والدفاع الجوي قصير المدى لمناورة الطاقة الموجهة ، وتطوير مركبة إعادة دخول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
 

وإذا أقر الكونجرس قرارًا مستمرًا مؤقتًا بدلاً من مشروع قانون تمويل شامل لسنة كاملة ، فسيقتصر الإنفاق الدفاعي على مستويات وأولويات العام السابق. يتم تمويل الحكومة حاليًا باستخدام سجل تجاري تم تمريره في سبتمبر ، مما أدى إلى تأخير الإغلاق حتى 16 ديسمبر.

وقال رايدر إن مركز أبحاث آخر سيمنع 192 برنامجًا جديدًا للبحث والتطوير ، بالإضافة إلى 97 مشروع بناء عسكري. 

وأضاف رايدر إن نظام CR سيمنع أيضًا زيادة معدل الإنتاج لـ 49 برنامجًا ، بما في ذلك الأسلحة والذخائر.

ومن المقرر أن يمرر الكونجرس الأمريكي إما مشروع قانون تمويل شامل أو CR قبل نهاية العام لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق. 

كما أنه من المقرر أيضا أن ينظر المشرعون في أحدث قانون لتفويض الدفاع الوطني لتمويل برامج الدفاع الأمريكية قبل أن يتولى الكونجرس الجديد منصبه في يناير كانون الثاني.

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