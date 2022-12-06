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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

فضيحة أمريكي ادعى
فضيحة أمريكي ادعى "النبوة".. متجوز 20 طفلة منهن "بنته"

بعد زعمه أنه "نبي" مرسل، انكشفت فضيحة زعيم طائفة تعدد الزوجات في الولايات المتحدة الأمريكية «صاموئيل رابيلي» متزوج من أكثر من 20 فتاة بمن فيهم ابنته، وأن غالبية هؤلاء الفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 15 عامًا.

 

في محضر حررته شرطة ولاية واشنطن الأمريكية تبين أن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا، متورط في أفعال جنسية جماعية مع فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات، بالإضافة إلى الاتجار بالأطفال.

 

ووفقًا للوكالة الأمريكية، فإن الإفادة الخطية التي قدمها العميل الخاص «داون إيه مارتين» لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن زعيم الطائفة بدأ في إعلان أنه "نبي" في عام 2019 وسرعان ما اكتسب أكثر من 50 متابعًا و 20 زوجة.

اعتقادات زائفة لتبرير الجُرم

وأثناء التحقيقات، كما ورد في الإفادة، قال الرجل بأن بناته "ضحوا بفضيلتهن في سبيل الرب، وسيصلح الله أجسادهن ويعيد الغشاء إليهن.. لم يكن لدي ثقة أكبر في تنفيذ بإرادته. كل هذا بدافع الحب".

وذكر التقرير أن صاموئيل اعتقل لأول مرة في 28 أغسطس الماضي، وقد تم الإمساك به من قبل إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا عندما كان ينقل مقطورة صندوقية تتكون من عدة فتيات.

الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية نبى واشنطن يدعي النبوة الإتجار بالأطفال فتيات قاصرات تعدد الزوجات

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