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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

 


وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهر الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الادارية 22 14
6 اكتوبر 22 14
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 14
دمياط 23 15
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 15
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 14
طنطا 22 14 
شلاتين 28 20
الاسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
وادى النطرون 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 11
سيوة 20 09
العريش 21 14
رفح 21 14
الطور 25 14
كاترين 16 05
رأس سدر 24 16
نخل 21 06
طابا 23 14
نويبع 24 14
حلايب 24 20
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 23 14
بني سويف 23 13
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 24 14
الأقصر 25 14
أسوان 25 13
الوادى الجديد 24 14
أبوسمبل 26 12
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 25 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-
العظمى الصغرى
مكة 31 21
المدينة 28 14
الرياض 29 15
المنامة 28 23
أبوظبى 30 20
الدوحة 29 24
الكويت 22 16
دمشق 16 07
بيروت 20 15
عمان 16 08
القدس 16 10
غزة 21 15
بغداد 20 08
مسقط 27 21
صنعاء 24 06
الخرطوم 32 19
طرابلس 24 16
تونس 23 12
الجزائر 19 12
الرباط 20 12
نواكشوط 32 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 10 03
إسطنبول 13 07
إسلام آباد 23 05
نيودلهى 24 10
جاكرتا 32 24
بكين 06 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 10 04
أثينا 16 10
روما 18 08
باريس 05 01
مدريد 11 08
برلين 03 01
لندن 07 02
مونتريال 04 01
موسكو 07- 12-
نيويورك 12 07
واشنطن 14 08
أديس أبابا 25 08

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية شمال الصعيد

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