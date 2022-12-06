عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تقترح سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز للمشترين المدعومين من الدولة

الغاز
الغاز

أثرت هولندا في نقاش الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز من خلال اقتراح بديل من شأنه أن يضع حدًا أقصى لأسعار الغاز ولكن فقط للمشترين المملوكين للحكومة أو الذين تدعمهم الدولة.

تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار الغاز حيث تحاول الدول خفض تكاليف الطاقة المرتفعة في اقتصاداتها ، وتتسابق للتوصل إلى اتفاق بحلول 13 ديسمبر.

وقال الاقتراح الهولندي ، الذي أطلع عليه دول الاتحاد الأوروبي واطلعت عليه رويترز ، إن مشتري الغاز المدعومين من الحكومة والشركات الملزمة بموجب القانون بشراء الغاز لملء التخزين ساهموا في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هذا الصيف ، حيث تسابق الدول لاستبدال شحنات الغاز الروسي المتضائلة. وكانوا على استعداد لدفع أسعار باهظة للقيام بذلك.

لذلك اقترحت هولندا وضع حد أقصى لمعاملات الغاز من قبل هؤلاء المشترين عند مستوى أقل من الحد الأقصى الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ، والتي ستتم مراجعتها كل شهر.

دفعت أزمة الطاقة في أوروبا البلدان بما في ذلك هولندا إلى دعم تعبئة التخزين ، بينما تؤمم ألمانيا مستوردي الغاز Uniper SE (UN01.DE) و Sefe. قد يتأثر مشترو الغاز المملوك للدولة في بولندا وإيطاليا والنمسا بالسقف الهولندي المقترح.

يمكن أن يساعد الحد الأقصى للسعر المنخفض - الذي لم يحدده الاقتراح - الفكرة في كسب الدعم من بلجيكا وبولندا وإيطاليا ودول أخرى تريد سقفًا للاتحاد الأوروبي لكنها انتقدت اقتراح الاتحاد الأوروبي لوجود سعر مرتفع للغاية وشروط صارمة للغاية لدرجة أنها كانت من غير المحتمل أن يتم تشغيلها.

ومع ذلك ، لن يتدخل الحد الأقصى الهولندي بشكل مباشر في أسواق الغاز المتداولة في الاتحاد الأوروبي ، والتي تقول بعض الدول المؤيدة لرأس المال إنها تريدها. كانت المفوضية قد اقترحت تحديد الصفقات على عقد الشهر القادم لمركز الغاز الهولندي لمرفق نقل الملكية (TTF).

قال اقتراح هولندا إن الحد الأقصى يمكن أن يتم فرضه إما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الموافقة على دعم مساعدات الدولة لخطط شراء الغاز إذا كانت الأسعار أعلى من الحد الأقصى ، أو من قبل الدول التي تقدم تقارير إلى الاتحاد الأوروبي عن مشترياتها من الغاز المدعوم من الحكومة والأسعار كل شهر.

ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعد أن قطعت روسيا الإمدادات في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير ، لكن الأسعار بلغت ذروتها في أغسطس ، بالتزامن مع قيام روسيا بإيقاف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 وحملة بين دول الاتحاد الأوروبي لملء التخزين قبل الشتاء.

 

الاتحاد الأوروبي بلجيكا المفوضية الأوروبية بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

الحكومة البريطانية تتراجع عن أهداف بناء المنازل بعد تهديد المشرعين بالتمرد

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه من رصاص الاحتلال في بيت أمر

وزراء الاتحاد الأوروبي يسعون إلى تخفيف التوترات بشأن الهجرة

كاد يقفز من فوق الجسر..أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن إنهاء حياته|صور

ماكرون ينفي تورطه في قضية فساد مالي تهز فرنسا

لتمويله العصابات.. كندا تفرض عقوبات على رئيس هايتي السابق مارتيلي

الحكومة الإيطالية الجديدة تعلن عن أول موازنة للدولة بقيمة 30 مليار يورو لمكافحة أزمة الطاقة

رئيسا رواندا وكينيا يتفقان على وقف متمردي 23 مارس لإطلاق النار بالكونغو

ترشيحاتنا

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ