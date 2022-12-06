هولندا تقترح سقف الاتحاد الأوروبي لأسعار الغاز للمشترين المدعومين من الدولة

أثرت هولندا في نقاش الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز من خلال اقتراح بديل من شأنه أن يضع حدًا أقصى لأسعار الغاز ولكن فقط للمشترين المملوكين للحكومة أو الذين تدعمهم الدولة.

تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار الغاز حيث تحاول الدول خفض تكاليف الطاقة المرتفعة في اقتصاداتها ، وتتسابق للتوصل إلى اتفاق بحلول 13 ديسمبر.

وقال الاقتراح الهولندي ، الذي أطلع عليه دول الاتحاد الأوروبي واطلعت عليه رويترز ، إن مشتري الغاز المدعومين من الحكومة والشركات الملزمة بموجب القانون بشراء الغاز لملء التخزين ساهموا في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هذا الصيف ، حيث تسابق الدول لاستبدال شحنات الغاز الروسي المتضائلة. وكانوا على استعداد لدفع أسعار باهظة للقيام بذلك.

لذلك اقترحت هولندا وضع حد أقصى لمعاملات الغاز من قبل هؤلاء المشترين عند مستوى أقل من الحد الأقصى الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ، والتي ستتم مراجعتها كل شهر.

دفعت أزمة الطاقة في أوروبا البلدان بما في ذلك هولندا إلى دعم تعبئة التخزين ، بينما تؤمم ألمانيا مستوردي الغاز Uniper SE (UN01.DE) و Sefe. قد يتأثر مشترو الغاز المملوك للدولة في بولندا وإيطاليا والنمسا بالسقف الهولندي المقترح.

يمكن أن يساعد الحد الأقصى للسعر المنخفض - الذي لم يحدده الاقتراح - الفكرة في كسب الدعم من بلجيكا وبولندا وإيطاليا ودول أخرى تريد سقفًا للاتحاد الأوروبي لكنها انتقدت اقتراح الاتحاد الأوروبي لوجود سعر مرتفع للغاية وشروط صارمة للغاية لدرجة أنها كانت من غير المحتمل أن يتم تشغيلها.

ومع ذلك ، لن يتدخل الحد الأقصى الهولندي بشكل مباشر في أسواق الغاز المتداولة في الاتحاد الأوروبي ، والتي تقول بعض الدول المؤيدة لرأس المال إنها تريدها. كانت المفوضية قد اقترحت تحديد الصفقات على عقد الشهر القادم لمركز الغاز الهولندي لمرفق نقل الملكية (TTF).

قال اقتراح هولندا إن الحد الأقصى يمكن أن يتم فرضه إما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الموافقة على دعم مساعدات الدولة لخطط شراء الغاز إذا كانت الأسعار أعلى من الحد الأقصى ، أو من قبل الدول التي تقدم تقارير إلى الاتحاد الأوروبي عن مشترياتها من الغاز المدعوم من الحكومة والأسعار كل شهر.

ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعد أن قطعت روسيا الإمدادات في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير ، لكن الأسعار بلغت ذروتها في أغسطس ، بالتزامن مع قيام روسيا بإيقاف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 وحملة بين دول الاتحاد الأوروبي لملء التخزين قبل الشتاء.