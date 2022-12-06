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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوريون التابعة لناسا تصل لأقرب نقطة من القمر

صدى البلد

أبحرت كبسولة أوريون غير المأهولة التابعة لمهمة أرتميس 1 التابعة لوكالة ناسا على بعد 80 ميلاً (130 كم) من سطح القمر يوم الاثنين ، محققة أقرب اقتراب للقمر لمركبة فضائية بنيت لتحمل البشر منذ أن حلقت أبولو 17 قبل نصف قرن.

قالت وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها على الإنترنت إن التحليق فوق القمر للكبسولة ، في محطة العودة من رحلتها الأولى ، جاء بعد أسبوع من وصول أوريون لأبعد نقطة في الفضاء ، على بعد حوالي 270 ألف ميل من الأرض بينما كانت في منتصف مهمتها التي استمرت 25 يومًا.

مر أوريون على ارتفاع 79 ميلًا فوق سطح القمر يوم الاثنين حيث أطلقت المركبة الفضائية محركات الدفع الخاصة بها من أجل 'احتراق التحليق بالطاقة' ، المصمم لتغيير سرعة المركبة ووضعها في مسار رحلتها إلى الأرض.

وقالت ناسا إن الحرق الذي استمر 3-1 / دقيقتان سيمثل آخر مناورة فضائية رئيسية لكوكب أوريون قبل أن يهبط بالمظلة في البحر ويهبط في 11 ديسمبر.

آخر مرة اقتربت فيها مركبة فضائية مصممة للسفر البشري من القمر مثل Orion كانت المهمة الأخيرة لبرنامج Apollo ، Apollo 17 ، الذي حمل جين سيرنان وهاريسون شميت إلى سطح القمر قبل 50 عامًا هذا الشهر. كانوا آخر 12 رائد فضاء تابعوا ناسا ساروا على القمر خلال ما مجموعه ست بعثات أبولو من عام 1969 إلى عام 1972.

على الرغم من عدم وجود رواد فضاء على متن Orion - مجرد طاقم محاكاة مكون من ثلاث عارضات أزياء - فقد حلقت أبعد من أي مركبة فضائية سابقة من 'فئة الطاقم' في اليوم الثالث عشر من مهمتها. وصلت إلى نقطة 268،563 ميلا من الأرض ، ما يقرب من 20000 ميلا عن المسافة القياسية التي حددها طاقم أبولو 13 في عام 1970 ، والتي أجهضت هبوطها على سطح القمر وعادت إلى الأرض بعد عطل ميكانيكي شبه كارثي.

وكالة ناسا وكالة الفضاء وكالة الفضاء الأمريكية

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