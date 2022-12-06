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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

منتخب المانيا
منتخب المانيا

حذر السفير الألماني لدى قطر، كلاوديوس فيشباخ، حكومة برلين، من أسلوبها في التعامل مع الدولة الخليجية المنظمة لكأس العالم 2022، وفقا لـ مجلة "دير شبيجل".
 

وذكرت المجلة الألمانية إن تحذير السفير الألماني جاء ضمن رسالة سرية من أربع صفحات.

وفي رسالته، حذر فيشباخ من إلحاق السياسة ألمانية الحالية ضررا جسيما مع الدوحة وسط الخلافات الأخيرة المتعلقة بكأس العالم، داعيا إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الدولة القطرية.

واقتبست المجلة من رسالة السفير قوله: "حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة".


وذكر السفير الألماني أن العلاقات الألمانية القطرية تدهورت بشكل خطير جراء النقاشات الدائرة بشأن كأس العالم.

وعبرت الرسالة عن انزعاج الدوحة من سلوك وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها خلال مباراة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم مرتدية شارة المثليين.

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