كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة سواحل جارتها الجنوبية

أعلن جيش كوريا الجنوبية عن أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 أكتوبر، وذلك عقب بدء سيول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالى الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونج يانج في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سيول رداً على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحاً والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة".

وأضافت، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجدداً، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيراناً تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي مساء 18 أكتوبر، كإجراء عسكري مضاد قوي".