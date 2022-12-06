عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة سواحل جارتها الجنوبية

صواريخ كوريا الشمالية
صواريخ كوريا الشمالية

أعلن جيش كوريا الجنوبية عن أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 18 أكتوبر، وذلك عقب بدء سيول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالى الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونج يانج في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سيول رداً على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحاً والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة".

وأضافت، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجدداً، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيراناً تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي مساء 18 أكتوبر، كإجراء عسكري مضاد قوي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

كالعادة.. تعليق خالد الغندور عقب فوز الزمالك على الأهلي بكرة اليد

موضوعات متعلقة

مصرع 5 أشخاص في انفجار حافلة نقل موظفين بأفغانستان

انهيار أرضي يتسبب بمصرع 33 شخصا في كولومبيا

كبير المصرفيين في بودابست: المجر مهددة بأزمة اقتصادية قريبة

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

أوريون التابعة لناسا تصل لأقرب نقطة من القمر

رئيس جنوب افريقيا يواجه أكبر فضيحة في حياته.. هل تجبر قضية فارمجيت رامافوزا على الاستقالة؟

الولايات المتحدة تسجل أعلى مستويات الإصابة بـ إنفلونزا

استطلاع: مسقط رأس ناريندرا مودي يستعد للتصويت لصالح بقاء حزبه على السلطة بالهند

ترشيحاتنا

العراق.. ضبط منفذي عملية خطف وقتل شيخ عشيرة بـ ديالي

وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع مع المرض

أخبار العالم | الدولار يحافظ على ثباته .. إندونيسيا تحظر العلاقات المحرمة .. كوريا الشمالية تقصف سواحل جارتها .. مصرع 5 في انفجار بأفغانستان.. وإصابة 33 في كولومبيا

حدث ليلًا.. تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب

البرلمان الليبي: أي اتفاقية مع حكومة الوحدة منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية

هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه سوء خاتمة؟.. الإفتاء: ليس دليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ