البرلمان الإندونيسي يوافق على تشريع يحظر العلاقات المحرمة

وافق البرلمان الإندونيسي يوم الثلاثاء على قانون جنائي يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام ، كجزء من مجموعة من التغييرات القانونية التي يقول منتقدون إنها تقوض الحريات المدنية في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.

القوانين الجديدة المثيرة للجدل ، والتي تنطبق على الإندونيسيين والأجانب على حد سواء ، تشمل أيضًا حظرًا على إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن وجهات نظر معارضة لإيديولوجية الدولة.

أشاد المشرعون بإقرار القانون الجنائي الذي تناقش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعديله منذ إعلان الاستقلال عن هولندا.

وقال بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة القانون للمشرعين 'القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد ذا صلة الآن'.

وتأتي الموافقة حتى في الوقت الذي حذرت فيه مجموعات الأعمال من أنها قد تضر بصورة إندونيسيا كوجهة سياحية واستثمارية.

شهدت إندونيسيا ، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم ، ارتفاعًا في النزعة الدينية المحافظة في السنوات الأخيرة حيث اقترح الخبراء القانونيون وجود قوانين جديدة حول الأخلاق ، وستعزز مادة منفصلة عن القانون العرفي اللوائح التمييزية والمستوحاة من الشريعة على المستوى المحلي.

وسلط معارضو مشروع القانون الضوء على المواد التي يقولون إنها رجعية اجتماعيا ، وسوف تحد من حرية التعبير وتمثل 'انتكاسة كبيرة' في ضمان الحفاظ على الحريات الديمقراطية بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو في عام 1998.