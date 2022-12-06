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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفل تأبين رسمي قاتم لـ جيانج رئيس الصين الراحل بقاعة الشعب الكبرى

صدى البلد

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بالزعيم السابق جيانج تسه مين اليوم الثلاثاء لضمان بقاء الحزب الشيوعي من 'العواصف السياسية' وإصلاحه لضخ حيوية جديدة وتحديث اقتصاد البلاد.

أربك جيانج، الذي توفي يوم الأربعاء عن 96 عامًا، الرافضين ، حيث وضع قائمة بالإنجازات بعد خروج الصين من العزلة الدبلوماسية في حقبة ما بعد تيانانمين ، وإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة ، والإشراف على طفرة اقتصادية غير مسبوقة.

وفي حديثه في حفل تأبين رسمي قاتم لجيانج في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، قال شي إن جيانج تولى القيادة في وقت كان فيه الحزب والجيش والبلاد في 'لحظة خطيرة من الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية' ، في إشارة إلى إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 1989 في ميدان تيانانمين وما حوله.

وقال شي للجمهور ، بما في ذلك القيادة العليا للصين ومباشرة جيانغ خليفة هو جينتاو.

وأضاف شي أن جيانج تقدم للضغط على الإصلاح والانفتاح ، وتعزيز علاقات الحزب مع الشعب ، والانخراط في 'النضالات الدبلوماسية' ودعم استقلال الصين وكرامتها وأمنها واستقرارها.

وقال إن جيانج، الذي أحرقت جثته يوم الاثنين ، لديه معتقدات راسخة وكان حاسما.

واضاف 'كان لديه الشجاعة غير العادية لاتخاذ قرارات جريئة والشجاعة الكبيرة لتنفيذ الابتكار النظري في اللحظات الحرجة'.

 

الخارجية الولايات المتحدة الرئيس الصينى بكين الرئيس الصيني شي جين بينج اقتصاد البلاد الحزب الشيوعي

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