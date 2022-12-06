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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط ينفي إحالة 130 من أطباء وتمريض ومسئولي المستشفى للتحقيق

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

حذر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الشائعات تستهدف تشويه الإنجازات، والتقليل من حجم الجهود المبذولة بمستشفيات جامعة أسيوط، وأضاف أنه من الضروري أخذ المعلومات من الصفحات الرسمية أو صفحات المراكز الإعلامية الرسمية.

وأوضح المركز الإعلامي للمستشفيات الجامعية أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تناول شائعة تم تداولها تمثلت في إحالة 130 من الأطباء والتمريض والمسئولين بالمستشفى للتحقيق بعد زيارة أحد المسئولين.

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ونفي رئيس الجامعة هذه الشائعة، مؤكدا على ما تشهده مستشفيات جامعة أسيوط من انجازات كبيرة، وخدمات طبية تقدم للمرضى من مختلف طبقات المجتمع بجميع محافظات الصعيد وبالمجان.

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