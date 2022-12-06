بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

نشرت الفنانة ساندي علي التونسية، مجموعة من صور الجديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل انستجرام من خلال عطلتها الصيفية برفقة الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة .

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية مايوه وكاش مايوه باللون الاخضر،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها مسندلاً على كتافيها.

تعتبر رانيا يوسف من نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات الرسمية أو الخاصة أيضا، وذلك لأنها تعتمد في الكثير من الأحيان على الأزياء الملفتة.