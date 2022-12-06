قرار جمهوري خاص بمنيل شيحة وأبو النمرس لإنشاء ممشي أهل مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 582 لسنة 2022، بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء “مشروع متنزهات وممشى أهل مصر”

يستهدف إيجاد متنزه عام يخدم سكان القاهرة الكبرى



وتأتي هذه الخطوة بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يستهدف إيجاد متنزه عام يخدم قطاعًا عريضًا من سكان محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى، في إطار خطة الدولة لزيادة المساحات المفتوحة للتنزه لتكون مُتنفساً للمواطنين وفرصة للترويح عنهم وبخاصة الأطفال.