عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة الشحات وأفشة.. فرمان سويسري يحسم مصيرهما بالأهلي| تفاصيل

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

حالة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة حول بعض لاعبي الأهلي، وموقفهم من الاستمرار مع الفريق او الاستغناء عنهم خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.

معاناة الشحات وأفشة 

ومن أبرز اللاعبين الذين ثار الجدل حولهم، اللاعب حسين الشحات والذي يعد الصفقة الأغلى التي أبرمها الأهلي خلال السنوات الماضية.

ونجح حسين الشحات في المساهمة مع الأهلي في إحراز بطولات عدة منها بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين والحصول على برونزيتين لكأس العالم للأندية.

لكن حسين الشحات في الفترة الأخيرة خرج من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر وذلك بعد عودته من إصابة لحقت به.

كما يعاني أيضًا محمد مجدي أفشة نجم الفريق من أزمة مؤخرًا بسبب عد الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي، حيث يفضل المدرب السويسري الدفع بصفقته الجديدة برونو سافيو بديلًا عن أفشة في مركز صناعة اللعب.

عروض خليجية وأوروبية 

وخلال فترة الانتقالات الماضية، كان محمد مجدي أفشة مطلوبًا في الدوري التركي، بأحد اكبر الأندية في العاصمة أنقرة.

وحينها قرر النادي الأهلي رفض العروض واجتمع بـ محمد مجدي أفشة وأبلغه بعدم تفريط النادي في خدمات اللاعب.

وأفادت تقارير أن اللاعب لازال مطلوبًا في الدوري التركي أيضًا خلال فترة الانتقالات القادمة في يناير.

بينما اللاعب حسين الشحات لا زالت تطارده العروض الخليجية بصفة مستمرة، حيث يعرف الخليج حسين الشحات جيدًا بسبب تجربته السابقة مع نادي العين الإماراتي.

وترك حسين الشحات بصمة كبيرة مع نادي العين حيث حصل معه على فضية كأس العالم للأندية، ويعتبر اللاعب الوحيد الذي أحرز أهدافًا في المسابقة مع ناديين مختلفين.

كولر يحسم مصير اللاعبين 

ورغم ما يتم تداوله بكثرة عن رحيل احد اللاعبين، لكن تقرير من المدير الفني لـ الأهلي مارسيل كولر تم تناول تفاصيله إعلاميًا أكد ان المدير الفني السويسري متمسك ببقاء اللاعبين في النادي.

وقال التقرير الذي رفعه كولر إلى إدارة التخطيط بالفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، فإنه لا مساس بحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وغير مسموح التفريط فيهما بأي حال من الأحوال خلال الفترة الحالية.

حسين الشحات محمد مجدى افشة أفشة الشحات الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

دافع عن والده بشراسة.. ابن حسن يوسف يعاود الهجوم علي حسين فهمي.. تفاصيل

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

ترشيحاتنا

شاب يرشق الملك تشارلز الثالث بالبيض.. وتحرك عاجل من السلطات البريطانية

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع لـ 33.532 مليار دولار في شهر

تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر 100 جنيه اليوم

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

أول مرة خلال الأسبوع.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

توقعات بارتفاع فائدة الفيدرالي الأمريكي.. زيادة في أسعار الذهب عالميا وتراجع للدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. لا تستخدم هذه الأدوية في إنقاص الوزن تسبب كوارث صحية

خروج جسم غريب وضخم من تحت رمال شاطئ أمريكي|ماذا يكون؟

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفعاليات المميزة خلال شهر نوفمبر

بتقلد هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان مرصع بصور نجم شهير

فيديو

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

بشرى حول الأرز قريبا.. سعر الكيلو الحر يسجل 17 جنيها

ماس كهربائي .. ماذا حدث في حريق شقة المنتزه| فيديو جراف

المغرب يتحدى إسبانيا في مواجهة بين الأسود والثيران.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ