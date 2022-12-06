مفاجأة الشحات وأفشة.. فرمان سويسري يحسم مصيرهما بالأهلي| تفاصيل

حالة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة حول بعض لاعبي الأهلي، وموقفهم من الاستمرار مع الفريق او الاستغناء عنهم خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.

معاناة الشحات وأفشة

ومن أبرز اللاعبين الذين ثار الجدل حولهم، اللاعب حسين الشحات والذي يعد الصفقة الأغلى التي أبرمها الأهلي خلال السنوات الماضية.

ونجح حسين الشحات في المساهمة مع الأهلي في إحراز بطولات عدة منها بطولة الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين والحصول على برونزيتين لكأس العالم للأندية.

لكن حسين الشحات في الفترة الأخيرة خرج من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر وذلك بعد عودته من إصابة لحقت به.

كما يعاني أيضًا محمد مجدي أفشة نجم الفريق من أزمة مؤخرًا بسبب عد الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي، حيث يفضل المدرب السويسري الدفع بصفقته الجديدة برونو سافيو بديلًا عن أفشة في مركز صناعة اللعب.

عروض خليجية وأوروبية

وخلال فترة الانتقالات الماضية، كان محمد مجدي أفشة مطلوبًا في الدوري التركي، بأحد اكبر الأندية في العاصمة أنقرة.

وحينها قرر النادي الأهلي رفض العروض واجتمع بـ محمد مجدي أفشة وأبلغه بعدم تفريط النادي في خدمات اللاعب.

وأفادت تقارير أن اللاعب لازال مطلوبًا في الدوري التركي أيضًا خلال فترة الانتقالات القادمة في يناير.

بينما اللاعب حسين الشحات لا زالت تطارده العروض الخليجية بصفة مستمرة، حيث يعرف الخليج حسين الشحات جيدًا بسبب تجربته السابقة مع نادي العين الإماراتي.

وترك حسين الشحات بصمة كبيرة مع نادي العين حيث حصل معه على فضية كأس العالم للأندية، ويعتبر اللاعب الوحيد الذي أحرز أهدافًا في المسابقة مع ناديين مختلفين.

كولر يحسم مصير اللاعبين

ورغم ما يتم تداوله بكثرة عن رحيل احد اللاعبين، لكن تقرير من المدير الفني لـ الأهلي مارسيل كولر تم تناول تفاصيله إعلاميًا أكد ان المدير الفني السويسري متمسك ببقاء اللاعبين في النادي.

وقال التقرير الذي رفعه كولر إلى إدارة التخطيط بالفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، فإنه لا مساس بحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وغير مسموح التفريط فيهما بأي حال من الأحوال خلال الفترة الحالية.