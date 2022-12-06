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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح من تأهل كرواتيا في مونديال قطر

صدى البلد

رد ديان لوفرين، مدافع المنتخب الكرواتي، على سخرية صديقه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول من طريقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

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وقال لوفرين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن": "ربما قدرنا أن تتأهل كرواتيا بهذه الطريقة نحن بحاجة للكفاح، بدون معاناة لا توجد مكافأة".

وأضاف "أظهرنا للعالم أننا ضمن أفضل 8 منتخبات، وأن ما حققناه في 2018 لم يكن مجرد حظ".

واختتم لوفرين "أريد إثبات ذلك بشكل خاص لصديقي محمد صلاح الذي قال لي (نعم إنها بركلات الترجيح)".

يذكر أن لوفرين تجمعه علاقة صداقة قوية بمحمد صلاح منذ تزاملا معا في ليفربول خلال عام 2017.

كان المنتخب الكرواتي، تغلب على اليابان بركلات الترجيح في ثمن النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

الشوط الأول شهد سيطرة كرواتية على أحداث اللقاء، لكن المنتخب الياباني تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق دايزن ماييدا في الدقيقة 45، ليمنح “ الساموراي” التقدم.

وعادل منتخب كرواتيا النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق إيفان بيريسيتش بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ديجان لوفرين من الجهة اليمنى

وسدد واتارو إندو تسديدة مباغتة في الدقيقة 58، تصدى لها ليكوفيتش حارس مرمى كرواتيا ببراعة.

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