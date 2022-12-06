حفيد عمر الشريف يتمنى تجسيد شخصية الشيخ زايد

نشر حفيد الفنان العالمى عمر الشريف صورة للشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات السابق وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق حفيد عمر الشريف : “أنا حقًا بحاجة لمن يصنع مسلسلًا عن الشيخ زايد”.

حقيقة وفاة حفيد عمر الشريف

انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة عمر الشريف جونيور؛ حفيد الفنان الراحل عمر الشريف.

وكذَّب جونيور حفيد عمر الشريف هذا الاخبار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشر صورة لخبر وفاته، وسخر من مروجي الشائعات .

وكتب عمر الشريف :" كل الاخبار المتداولة بشأن وفاتي في حادث سيارة ، هي أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة ".

وكان ابتعد حفيد النجم العالمي عمر الشريف، عن مصر لعقد من الزمان، ولكن في مذكراته الجديدة - وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس - كشف عمر الشريف جونيور البالغ من العمر 37 عامًا كيف غادر مصر وكيف كان يعيش مع جده.