تصريحات وأسرار لأول مرة| جورج قرداحي يتأثر بسبب لبنان.. ويكشف حقيقة إفلاسه واعتناقه الإسلام.. فيديو

تأثر الإعلامي جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني السابق، حزنا خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»، على قناة القاهرة والناس، بسبب الأوضاع التي تعيشها لبنان حاليا، مؤكدا أن لبنان في حالة كارثة اقتصاديا ومنذ أن كان وزيرا للإعلام في الحكومة لم تكن الوزارة تمتلك فلسا واحدا.

وتحدث جورج قرداحي لأول مرة عن الحملة التي شنت ضده، وكان ضمنها اللقاء الذي أجراه الذي حمل أسئلة مسيئة مغرضة، وحذر من الأوضاع في لبنان، ورأيه في ثورات الربيع العربي.

خايف على البلد من الحرب الأهلية

وعبر «جورج قرداحي» عن خوفه من وقوع حرب أهلية قائلا: «أنا خايف على لبنان من كابوس الحرب الأهلية ويرجعوا يقعونا بنفس الكابوس»، موضحا أن المصريين يشعرون بلبنان وبيبعتوا مساعدات والناس عارفين الوضع عامل أزاي في لبنان، قائلا : «الحالة في لبنان معقدة واحنا في حالة استحقاق دستوري لانتخابات رئاسية معقدة».

وقال «جورج قرداحي» : «في ناس بيقولوا الانتخابات الرئاسية هطول المسألة والوضع صعب سياسيا ومعقد أكثر اقتصاديا، واحنا في وضع كارثي اقتصاديا والبنوك في حالة تعثر، وحينما كنت في الوزارة لا يوجد بها أموال ومفيش كهرباء في لبنان والناس بتشتري كهرباء من الشركات الخاصة ويعانون غلاء المعيشة بسبب الدولار».

حقيقة ترشحه لانتخابات رئاسة لبنان

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن العرب تخلوا عن لبنان ولا يساعدون الشعب اللبناني الذين يعلمون أنه يحتاج كل الدعم الآن، قائلا: «لبنان في حاجة للمساعدة ومش عشان حزب الله العرب تقاطع لبنان كله ومش كل اللبنانيين مع حزب الله، وتخلي العرب عن لبنان يؤهرني ويزعلني».

ورد «جورج قرداحي» على حقيقة تفكيره في خوض الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة، قائلا: «ولا مرة فكرت ارشح نفسي لرئاسة الجمهورية وده مش طموحي وأنا في عندي مرشح اشوفه هو الانسان الملائم لهذا الظرف».

وتابع «جورج قرداحي»: «أنا ادعم الوزير سليمان فرنجيه وهو يتمتع بكل الصفات الجميلة اللي يتمتع بها السياسي وعنده فرسية ونبل ويقدر يجمع اللبنانيين، وهو اللي طرحني اكون وزير، ولو قدمت لي الرئاسة على طبق من الماس لن أقبلها».

فقدت الأمل في مصر وقت الثورة حتى جاء السيسي بالإنجازات

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أنه يعيش في مصر منذ 20 عاما ويسجل فيها كل برامجه وعاصر مصر قبل الثورة وخلال الثورة وبعدها والان ما يحدث في مصر انجازات، قائلا: "كنت حزين من وضع مصر وبقول محدش يقدر ينقذ مصر وكنت قاطع الأمل".

وأضاف «جورج قرداحي» : «كنت قاطع الأمل وإذا جاء هذا الرجل، في إشارة منه للرئيس السيسي، ولا اعرفه ولا في أي علاقة مع كل اللي حوله ولا اتكلم مع حد ولا عايز شيء ولكن مبدأي نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف».

واستكمل جورج قرداحي : «بشوف الانجازات ومصر بتتغير ولما كنت أمر اشوف العشوائيات ودلوقتي في بناء لمساكن محترمة والانسان يحس بكرامته فيها، واللي بيهجموا مصر بره مصر دول خونة وأي حد وكل واحد يعيش خارج بلد ويحرض على بلده ده نعطيه لقب الخيانة».

دافعت عن قضية فلسطين كل حياتي وإفلاسي شائعة مغرضة

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أنه طوال عمره يدافع عن قضايا يعتبرها محقة ويقف فيها إلى جانب الشعوب في العالم العربي، متابعا: «دافعت عن قضية فلسطين كل حياتي ودافعت عن كل الدول العربية وأنا من الاوائل اللي وقفوا في وجه ما يسمى الربيع العربي».

وأضاف «جورج قرداحي» أن الشيء الذي خسروه هو موقفه من سوريا، مضيفا: «موقفي من سوريا اتفهمت غلط وبعدين اكتشفوا ان عندي حق بعد 11 سنة، وقلت بلاش سوريا وهي قلب العروبة النابض وهي حجر الزاوية وإذا سقطت سقطنا كلنا واعتبروني واقف مع النظام وأنا كنت واقف مع سوريا الدولة والشعب والتاريخ والحضارة».

وعن حقيقة إفلاسه بعد تركه العمل في وسائل الاعلام السعودية، رد قائلا: «افلاسي شائعة مغرضة وسخيفة والسوشيال ميديا كارثة وطلع اشياء محدش يحسب لها».

القرآن منارة للحياة ..حقيقة اعتناقه الإسلام

كشف الإعلامي جورج قرداحي، حقيقة تغيير ديانته واعتناقه الإسلام، قائلا: «كانت شائعة منذ أن قدمت برنامج من سيربح المليون.

وأضاف «جورج قرداحي» : «عندما كنت أقدم البرنامج كنت أتلو القرآن الكريم بشكل جيد وسليم، ومن خلال حفظي لآيات كثيرة من القرآن التي أعتبرها منارة للحياة سواء للمسلم أو للمسيحي أو لأي إنسان آخر».

وأشار «جورج قرداحي» : «هذه الآيات قيم إلهية وقيم إنسانية مختصرة بغلة الإعجاز"، متابعا: «إشاعة اعتناقي الإسلام تكررت كثيرا ونفيتها».

إبراهيم عيسى موسوعة ويمتلك ثقافة وتعمق في القضايا

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن من متابعي برامج الاعلامي إبراهيم عيسى ويحترم ثقافته وتعمقه في الأمور، متابعا: «بحب شريف عامر وخامته كإعلامي ولكن أنا من اتباع ابراهيم عيسى واحترم ثقافته وتعمقه في الأمور وحضرت معاه في برامج قبل ذلك تكلمنا في الدين وهو موسوعة».

وأشار «جورج قرداحي» إلى أنه دائم الخوف على عائلته وأولاده كما أنه ما زال متواصل مع أصدقاءه منذ الطفولة وخسر اثنين من أكثر أصدقاءه خلال جائحة كورونا.

وأوضح أنه في بداية حياته كان يحكم على الناس من خلال قلبه ولكن بعد التجارب في الحياة وعامل السن أصبح يحكم بعقله أكثر من قلبه إلا أن الحكم بقلبه لا زال له نصيب موجود، مؤكدا أن تقدم العمر يجعله يحكم بعقله.

السوشيال ميديا والربيع العربي

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن الحملة التي تعرض لها حينما كان وزيرا للإعلام كانت كلها من خلال السوشيال ميديا، قائلا: «السوشيال ميديا هي اللي سوقت الربيع العربي وقتلت الناس في الساحات العربية وهما برمجوا الناس ودلوقتي اختفى الربيع العربي».

وأضاف «جورج قرداحي» أنه لا يوجد اعلام حر بنسبة 100% ودائما ما توجد ضوابط، مضيفا: «أنا اشتغلت في فرنسا أم الحريات ولكن برضو في ضوابط وعلمونا أن حرية الفرد تتوقف عند حرية الآخرين وكنت بقول لازم يكون في ميثاق شرف بين كل الإعلاميين العرب».

وأردف «جورج قرداحي» : «لو أنا مسئول عن وضعه ميثاق شرف اعلامي هيكون أول بنوده احترام الاخر للنفس ثم القارئ ثم الإعلامي الاخر، والتنمر على الإعلاميين والفنانين بكل حالاته غلط ومع كل الناس أمر سيء ولا يجوز والتنمر بين الإعلاميين أسوأ».