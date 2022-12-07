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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضايا نفقة وانتقام.. تحديد هوية المتهم بقتل محامي كرداسة بوابل من الرصاص

محامي كرداسة
محامي كرداسة

فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة علاقات بنداري حمدي محامي كرداسة بعد مقتله داخل مكتبه بأعيرة نارية أطلقها عليه ملثم مساء الثلاثاء. 

وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه حيث إن كان موكلاً لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربًا. 

وخرجت عدة مأموريات مسلحة من قوات مباحث كرداسة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث كرداسة للبحث عن المتهم، وتعتمد خطة البحث أيضا على فحص باقي خلافات المجني عليه مع خصومة لبيان مدى تورط شخص آخر من عدمه. 

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة أن المجني عليه نجل عم سعيد حساسين عضو البرلمان السابق وانه اسم عائلته "حساسين".

وحرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه. 

وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى ان معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه فتم تحريزها لتفريغها حيث إنها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخول وخروجه وتنفيذه للجريمة لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها. 

حيث تبين أن المتهم ملثم وشخص واحد يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وفر هاربا بعد إطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري "بندقية آلية" . 

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة الى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة. 

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات. 

وأنهى خبراء الأدلة الجنائية رفع الآثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة. 

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها. 

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة أبو رواش بكرداسة.

 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عيد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد امين مفتش مباحث قطاع اكتوبر ان المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحا آليا أمطر به المجني عليه بالرصاص فأصاب جسده 3 طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة وتم نقله إلى المستشفى الا انه فارق الحياة متأثرا بإصابته. 

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماة بمنطقة ابورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على بنداري حمدي، 36 سنة، محام.

 

وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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