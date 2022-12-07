تفاصيل الملتقى الخامس لصحة الرجل وزيادة الوعي بأمراض الذكورة

عقدت الجمعية السعودية لصحة الرجل، الملتقى الدولي الخامس لصحة الرجل برئاسة الدكتور صالح بن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، واستشاري أمراض الذكورة والعقم.

وقال الدكتور صالح بن صالح، خلال برنامج “حكاية مصرية” تقديم هالة فاخر المذاع على “صدى البلد” إن الجمعية السعودية أنشئت في عام 2018 تحت مظلة جامعة الملك سعود، وتهتم بتعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل، ونشر الأبحاث الطبية في هذا الشأن.

من جانبه، أضاف الدكتور سعيد قطان، أستاذ جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن هدف الجمعية يهدف لزيادة الوعي الصحي بأمراض الرجل منها المسالك البولية والقلب والسكر، لتحسين صحة الرجل في كل الأمراض التي تخصه.

وذكر أن الجمعية لها أنشطة متعددة وتعمل بشكل متصل مع جهات ذات الاهتمام بالمشترك.

وأوضح الدكتور قتيبة متولي، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المحاضرات التي ألقيت كانت على مستوى عالي وعن كل ما يخص الرجل في مسألة الصحة الجنسية.

وأشار الدكتور شديد عاشور، أستاذ الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، إلى أن الجمعية تهدف لزيادة الوعي في هذا الشأن الذي يهم كل رجل وهو شديد الحساسية لجميع الرجال.



ناقش الملتقى، الصحة الجنسية للرجل وكيفية الحفاظ عليها وصاحب ذلك الإعلان عن عقار هيروكس لتنشيط الصحة الجنسية للرجل والذي يعالج أمراض البروستاتا والذي تنتحه شركة تبوك السعودية لصناعة الدواء وهي ثاني أكبر شركة سعودية وتوجد في ٢٥ دولة حول العالم.

عقد الملتقى في القاهرة بحضور اكثر من ٢٠ دكتور من رؤساء الجامعات والجمعيات السعودية وأساتذة الجراحة العامة والمسالك البولية وأمراض الذكورة، وذلك برئاسة الدكتور صالح بن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لصحة الرجل.

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