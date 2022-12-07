عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الملتقى الخامس لصحة الرجل وزيادة الوعي بأمراض الذكورة

صحة الرجل
صحة الرجل

عقدت الجمعية السعودية لصحة الرجل، الملتقى الدولي الخامس لصحة الرجل برئاسة الدكتور صالح بن صالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، واستشاري أمراض الذكورة والعقم.

وقال الدكتور صالح بن صالح، خلال برنامج “حكاية مصرية” تقديم هالة فاخر المذاع على “صدى البلد” إن الجمعية السعودية أنشئت في عام 2018 تحت مظلة جامعة الملك سعود، وتهتم بتعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية المتعلقة بصحة الرجل، ونشر الأبحاث الطبية في هذا الشأن.

من جانبه، أضاف الدكتور سعيد قطان، أستاذ جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن هدف الجمعية يهدف لزيادة الوعي الصحي بأمراض الرجل منها المسالك البولية والقلب والسكر، لتحسين صحة الرجل في كل الأمراض التي تخصه.

وذكر أن الجمعية لها أنشطة متعددة وتعمل بشكل متصل مع جهات ذات الاهتمام بالمشترك.

وأوضح الدكتور قتيبة متولي، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المحاضرات التي ألقيت كانت على مستوى عالي وعن كل ما يخص الرجل في مسألة الصحة الجنسية.

وأشار الدكتور شديد عاشور، أستاذ الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، إلى أن الجمعية تهدف لزيادة الوعي في هذا الشأن الذي يهم كل رجل وهو شديد الحساسية لجميع الرجال.


ناقش الملتقى، الصحة الجنسية للرجل وكيفية الحفاظ عليها وصاحب ذلك الإعلان عن عقار هيروكس لتنشيط الصحة الجنسية للرجل والذي يعالج أمراض البروستاتا والذي تنتحه شركة تبوك السعودية لصناعة الدواء وهي ثاني أكبر شركة سعودية وتوجد في ٢٥ دولة حول العالم.

عقد الملتقى في القاهرة بحضور اكثر من ٢٠ دكتور من رؤساء الجامعات والجمعيات السعودية وأساتذة الجراحة العامة والمسالك البولية وأمراض الذكورة، وذلك برئاسة الدكتور صالح بن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لصحة الرجل.

IMG-20221125-WA0314
IMG-20221125-WA0314
IMG-20221125-WA0315
IMG-20221125-WA0315
IMG-20221125-WA0316
IMG-20221125-WA0316
IMG-20221125-WA0313
IMG-20221125-WA0313
IMG-20221125-WA0317
IMG-20221125-WA0317
IMG-20221125-WA0312
IMG-20221125-WA0312
IMG-20221125-WA0311
IMG-20221125-WA0311
IMG-20221125-WA0308
IMG-20221125-WA0308
IMG-20221125-WA0309
IMG-20221125-WA0309
IMG-20221125-WA0272
IMG-20221125-WA0272
IMG-20221125-WA0273
IMG-20221125-WA0273
IMG-20221125-WA0257
IMG-20221125-WA0257
أمراض الذكورة زيادة الوعي صحة الرجل الصحة جامعة القاهرة الصحة الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

ترشيحاتنا

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلق تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

طيورنا المهاجرة.. هيا مصطفى تحصد المركز الأول في مسابقة كندية لركوب الخيل

تخفيف القيود ربما الأسوأ.. موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

طقس اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة.. ونشاط للرياح على هذه المناطق

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

بعد تأهل المنتخب المغربي.. تامر أمين: لازم نفتكر حالنا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

بطل يأكل أو يتحرك.. مرض نادر يفتك بجسد الطفل آدم وأسرته تستغيث

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ