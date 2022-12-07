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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تأهل المنتخب المغربي.. تامر أمين: لازم نفتكر حالنا |فيديو

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين تعليقًا على فوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في مونديال كأس العالم 2022، قائلًا: “ نحن نتحدث عن العظمة والفرحة، ولازم نفتكر حالنا".

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، علي قناة النهار: "مش عارف ماذا نفعل مع اتحاد الكرة المصري ، ولكن منذ 20 سنة في اتحاد الكرة ونفس دائرة الأسماء تأتي في كل  حقبة من الزمن".

وتابع حديثه قائلًا: "افتكروا كده من 20 سنة، مين الأسماء التي أضافت والأسماء التي جاءت من الخارج، وعندها فكر وتخطيط وإدارة وعلم عشان تبقى في اتحاد الكرة.. للأسف هي دائرة مفرغة (والحلزونة ياما الحلزونة) على رأي عادل إمام، طول الوقت بنبحث فيها، يمشي جمال علام، ييجي هاني أبوريدة، يمشي أبوريدة، يرجع جمال علام".

وأكمل تامر أمين حديثه قائلًا: "هذه الدائرة المفرغة بها تباديل وتوافيق إلا عامر حسين، الكل بيمشي ماعدا عامر حسين، الوحيد اللي حاجز كرسيه ده لو شاريه مش هيفضل قاعد عليه كده"، وتساءل: "هو فيه بلد  تعدادها 100 مليون ميعرفوش يعملوا فيها جدول مسابقات.. إلا واحد بس اللي معاه السر، وهو عامر حسين".

تامر امين اتحاد الكرة المنتخب المغربي مونديال كأس العالم 2022

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