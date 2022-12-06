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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلقت على نفسي من الضغط.. تعليق تامر أمين على إطاحة المغرب بإسبانيا

تامر أمين
تامر أمين

احتفل الإعلامي تامر أمين، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في مونديال كأس العالم 2022، قائلًا : «مبروك للمنتخب  المغربي ولكل اهل المغرب العزيز هذا شرف للكل شخص عربي و في هذا اليوم سجل التاريخي لكل الشعوب العربية والشعب المغربية».

وقال الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار: «كنا اليوم نشاهد المباراة بقلوب مصرية مغربية داعم للمنتخب المغربي وشعبه ولا أعتقد أنه يوجد مواطن مغربي كان يشاهد المباراة بحماس وتوتر أكثر مني، كنا نفس المستوى ونفس الحماس».

وتابع حديثه قائلًا: «عندما وصلنا لضربات الجزاء كنت في منتهى القلق لدرجة أنني قلقت على نفسي من كثرة الضغط وقت مشاهدة المبارة لأني اعاني بمرض الضغط، وكان كل اللي حواليا قلقين جدا عليا خاصة في مرحلة ضربات الجزاء».

وأضاف قائلًا: «ان لعيبة المغرب لم يسمحوا لنا بالضغط والقلق كثيرًا، منذ بداية ضربات الجزاء وتوجد حالة من التسيد المغربي، حيث الدقة في تسديد ضربات الجزاء المغربية، وحائط الصد المسمى ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، ضلمها ميه ونور على المنتخب الإسباني لدرجة أنه لم يأتوا بولا ضربة جزاء».

وأنهي حديثه  قائلًا : «إنت متخيل إن المنتخب الإسباني بطل من ابطال العالم و المرشح الاكبر بالفوز بكأس العالم ٢٠٢٢ ولكن لم يستطع خلال وقت المبارة  أن يهز شباك المنتخب المغربي خلال الـ 120 دقيقة، ولا في ضربات الجزاء».

تامر امين المنتخب المغربي مونديال كأس العالم كأس العالم 2022 المغرب

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