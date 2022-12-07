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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صبا مبارك: بحب أكل الشارع.. وخبرتى تكونت من السفر.. وحدث خلاف مع شقيقتي أثناء عمل الفيلم الأخير.. فيديو

صبا مبارك
صبا مبارك

حلت النجمة الأردنية صبا مبارك، ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وأكدت أنها متزوجة من تونسي، وأنها تجولت فى جميع الدول العربية، وانها لا تحب عمل الأكل فى المطبخ، ولكن تحب وجبات الشارع.

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لو بتحبي أكل الشارع.. إزاي ممكن تخسي على طريقة صبا مبارك؟!|فيديو

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صبا مبارك تتحدث عن جنسية زوجها وأول عمل لها بمصر

 

لو بتحبي أكل الشارع.. إزاي ممكن تخسي على طريقة صبا مبارك؟!|فيديو


 

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أنها تأكل كل شيء، بالشارع، وتحب أكل الشارع، موضحة: "قبل فيلم بنات عبد الرحمن المخرج طلب منى أن يرتفع وزني".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها أكلت كثيرًا وارتفع وزنها 13 كيلو فى فترة قصيرة، مؤكدة: "لما بشرب ميه جسمى بيتخن".


صبا مبارك: القراءة متعة وأهتم بعلم النفس والسياسة.. فيديو


 

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت :" بحب القراءة جدًا، و القراءة تمثل متعة، ومهتمة بعلم النفس و السياسة، وخبرتى تكونت من السفر لـ دول كثيرة".  

ولفتت إلى أنها تحب الاستماع لأى شخص يتحدث معها، مؤكدة :" بستمع بدرجة كبيرة للكل، وبكتسب من كل كلمة".


صبا مبارك تكشف تفاصيل فقدانها 13 كيلو بعد فيلم لها


 

كشفت النجمة الأردنية صبا مبارك، تفاصيل فقدانها 13 كيلو، من وزنها، قالت :" كنت بأكل واجبة واحدة فى اليوم".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" مفيش حاجة أسمها ناكل 5 وجبات فى اليوم، وحاجات بسيطة فى النص، من أجل الرجيم".

 

صبا مبارك تتحدث عن جنسية زوجها وأول عمل لها بمصر


 

أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أول ظهورها فى مصر كان بسبب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، موضحة أن أول فيلم شاركت فيه كان من انتاج إسعاد يونس.

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن فى نهاية التسعينيات كانت البداية الفنية لها، وأنها شاركت فى أعمال كثيرة مميزة، منها" بنتين فى مصر، و طايع،  بنات عبد الرحمن".

 

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أكدت النجمة الأردنية صبا مبارك، أن أسعد لحظات حياتها الجلوس فى البيت مع أسرتها، موضحة: "بحب قعدة البيت".

وأضافت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها لا تمتلك أي هواية بخلاف عملها الفني.

ولفتت إلى أنه حدث خلاف مع شقيقتها آية، أثناء عمل الفيلم الأخير، بنات عبد الرحمن، وذلك بسبب الأمور المادية.

 

صبا مبارك صاحبة السعادة اسعاد يونس تونسي المطبخ

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