اكتشف أفضل تمارين علاج آلام الظهر

التمارين هى أساس علاج آلام الظهر المزمنة إنها واحدة من أولى العلاجات التي يجب أن يجربها المريض ولكن تحت إشراف طبيبك وأخصائي العلاج الطبيعي للعمود الفقري.

وذكر موقع “hopkinsmedicine” فإن نفس مجموعة التمارين لا تصلح لجميع من يعانون من الام الظهر فيجب أن تكون التمارين مصممة وفقًا لأعراضك وحالتك المحددة.

يعد الحفاظ على روتين التمارين في المنزل أيضًا جزءًا كبيرًا من النجاح وقد يشمل العلاج الطبيعي الام الظهر المزمنة التمارين التالية:

إعادة تدريب وضيعات الجلوس والنوم الخاص بك

اختبار حدود تحمل الألم

تمارين الإطالة والمرونة

تمارين الأيروبيك

هذا بالإضافة إلى الخضوع إلى جلسات مساج على يد مختص فى العلاج الطبيعي للتخلص من الام الظهر واستعادة قوتها