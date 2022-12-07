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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أفضل تمارين علاج آلام الظهر

الام الظهر
الام الظهر

التمارين هى أساس علاج آلام الظهر المزمنة إنها واحدة من أولى العلاجات التي يجب أن يجربها المريض ولكن تحت إشراف طبيبك وأخصائي العلاج الطبيعي للعمود الفقري. 

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وذكر موقع “hopkinsmedicine” فإن نفس مجموعة التمارين لا تصلح لجميع من يعانون من الام الظهر فيجب أن تكون التمارين مصممة وفقًا لأعراضك وحالتك المحددة.

يعد الحفاظ على روتين التمارين في المنزل أيضًا جزءًا كبيرًا من النجاح وقد يشمل العلاج الطبيعي الام الظهر المزمنة التمارين التالية:

إعادة تدريب وضيعات الجلوس والنوم الخاص بك
اختبار حدود تحمل الألم
تمارين الإطالة والمرونة
تمارين الأيروبيك
هذا بالإضافة إلى الخضوع إلى جلسات مساج على يد مختص فى العلاج الطبيعي للتخلص من الام الظهر واستعادة قوتها 

التمارين الام الظهر علاج آلام الظهر تمارين الام الظهر علاج الظهر العلاج الطبيعي المساج

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