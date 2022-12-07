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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة مونديال قطر .. من يفوز بنهائي كأس العالم 2022؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

نهائي كأس العالم 2022.. كشفت الدراسات المعلوماتية والبيانات الرقمية عن مفاجأة بشأن نهائي مونديال قطر 2022، والذي سيحدث لأول مرة في تاريخ المونديال بين الأرجنتين بقيادة ميسي والبرتغال بقيادة رونالدو.

وتوقعت دراسة أجرتها شركة "بي سي آي" الكندية للأبحاث، أن يجمع نهائي مونديال قطر بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ومنافسه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وأفادت التوقعات، تتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره البرتغالي في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

نهائي مونديال قطر 2022

كما كشفت توقعات أجرتها مجلة "فور فور تو" (4 ـ 4 ـ 2) الإنجليزية، أن المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام بين الأرجنتين والبرتغال لتجمع اثنين من أفضل لاعبي الكرة في العالم خلال السنوات الأخيرة: ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

يأتي ذلك اعتمادا على بيانات معلوماتية، بحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث استعانت المجلة الإنجليزية بخدمات كمبيوتر عملاق في شركة "بي سي آي" الكندية للأبحاث والاستثمارات الإستراتيجية.

نهائي بين ميسي ورونالدو 

استخدمت الشركة بدورها عدة بيانات حول إحصائيات رونالدو وميسي بألعاب الفيديو "فيفا" علاوة على استخدام مجموعة من البيانات الخاصة في 192 مباراة بدور المجموعات و64 مباراة في مراحل خروج المغلوب على مدى دورات كأس العالم الخمس الأخيرة، وذلك للتكهن بمن سيتأهل للدور النهائي فضلا عن المنتخب الذي سيحرز لقب الكأس.

جاءت نتيجة التوقعات مثيرة ومفاجئة، حيث وضعت اثنين من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الحالية بمواجهة مباشرة في نهائي كأس العالم قطر 2022.

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من يفوز بكأس العالم 2022؟

الكمبيوتر العملاق أيضًا قدم توقعاته بشأن المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم 2022، حيث توقع أن ميسي سيرفع اللقب العالمي بالدوحة.

ومن المقرر -وفقا للتوقعات- أن تتغلب الأرجنتين على البرتغال بركلات الترجيح بعد أن تنتهي مباراة النهائي بالتعادل استنادًا إلى العديد من نقاط البيانات الرئيسية التي نشرتها مجلة "4-4-2" ونقلتها ماركا.

الجدير بالذكر أن كأس العالم قطر 2022، سيكون النسخة الأخيرة من المونديال التي يشارك فيها رونالدو وميسي، حيث سبق لكلا اللاعبين أن توج مع منتخب بلاده بلقب قاري وحيد، إذ أحرز رونالدو لقب كأس أمم أوروبا عام 2016 وتوّج ميسي بلقب كوبا أمريكا 2021.

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