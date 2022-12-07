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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية .. جاريدو يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من الرحيل عن تدريب الإسماعيلي.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “خوان كارلوس جاريدو يقترب من الرحيل عن تدريب الإسماعيلي”.

فرصة أخيرة لـ جاريدو مع الإسماعيلي.. والإسباني يرحل في هذه الحالة

حقيقة رحيل جاريدو عن تدريب الإسماعيلي.. فيديو

وتابع: “استقر مسئولو الإسماعيلي على إقالة جاريدو حال تحقيق أي نتيجة سلبية في المباريات المقبلة”.

واختتم: “محمد وهبة بات قريبًا من تدريب نادي الإسماعيلي ليحل محل الإسباني جاريدو في تدريب الفريق”.

جاريدو والإسماعيلي


وكان جاريدو قد تولى تدريب نادي الإسماعيلي مؤخراً، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

جاريدو شبانة الاسماعيلي خوان كارلوس جاريدو تدريب الإسماعيلي

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