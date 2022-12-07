مفاجأة مدوية .. جاريدو يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من الرحيل عن تدريب الإسماعيلي.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “خوان كارلوس جاريدو يقترب من الرحيل عن تدريب الإسماعيلي”.

وتابع: “استقر مسئولو الإسماعيلي على إقالة جاريدو حال تحقيق أي نتيجة سلبية في المباريات المقبلة”.

واختتم: “محمد وهبة بات قريبًا من تدريب نادي الإسماعيلي ليحل محل الإسباني جاريدو في تدريب الفريق”.

جاريدو والإسماعيلي



وكان جاريدو قد تولى تدريب نادي الإسماعيلي مؤخراً، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.