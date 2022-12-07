استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم الأربعاء متوقع أن يكون خريفياً مائلاً للبرودة في الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى