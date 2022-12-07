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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-12- 2022

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7- 12 - 2022.

 

سعر الدولار اليوم  

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.66 جنيه للبيع، و24.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 25.93 جنيه للبيع، و25.84 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 30.12 جنيه للبيع، و30.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.56 جنيه للبيع، و6.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي 80.42 جنيه للبيع، و80.05 جنيه للشراء. 
 

سعر الدولار الدولار اليوم سعر اليورو الريال الدولار بكام انهاردة الدولار بكام بيع وشراء

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