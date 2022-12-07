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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أمطار السعودية
أمطار السعودية

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

وأضاف التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. 

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة على الجزءين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي قد يصل الى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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