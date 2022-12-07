عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمص وفوائده المذهلة كنز ذهبي

سلطة الحمص
سلطة الحمص

 كشفت خبيرة التغذية أماني طعيمة عن طريقة عمل سلطة الحمص والقيمة الغذائية للحمص والتى تتمثل فيما يلي:

فوائد الحمص المحمص 

يحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف والبروتين.

1- كبح الشهية 

قد يساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، حيث يعمل البروتين والألياف معًا لإبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في جسمك، قد تؤدي تأثيرات البروتين والألياف الموجودة في الحمص إلى خفض السعرات الحرارية تلقائيًا.

وجدت دراسة صغيرة أخرى أن أولئك الذين تناولوا المعجنات والحمص المصنوع من الحمص لوجبة خفيفة بعد الظهر قد تعرضوا لانخفاض في الشهية بنسبة 70٪ وزيادة في الامتلاء بنسبة 30٪.

2- إنقاص الوزن 

قد يساعد الحمص في إدارة الوزن نظرًا لتأثيره على الشبع قد يقلل البروتين والألياف الموجودة في الحمص من شهيتك، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبات، وفي إحدى الدراسات، كان أولئك الذين تناولوا الحمص بانتظام أقل عرضة بنسبة 53٪ لمؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 30 وأكثر احتمالية أن يكون محيط الخصر أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الحمص.

كما وجدت مراجعة أخرى أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل يوميًا من البقوليات مثل الحمص، فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 25٪ من أولئك الذين لم يأكلوا البقوليات.

3- ضبط السكر 

قد يساعد الحمص في إدارة مستويات السكر في الدم بعدة طرق، لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا (GI)، وهو مؤشر على مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على العديد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي تعزز إدارة نسبة السكر في الدم.

 
فوائد الحمص للرجال


البقوليات مثل الحمص تحتوي على فيتويستروجنز، وهي مركبات نباتية ذات تأثيرات شبيهة بالإستروجين. يؤثر الإستروجين على الدافع الجنسي ويساعد على زيادة الإحساس، ضع بعض الحمص فوق الجرجير الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و C التي تزيد من تدفق الدم للحصول على سلطة ذات مذاق رائع.

كما يتم تشجيع الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب على الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعدك الحمص على تناول سعرات حرارية أقل وتسهيل إنقاص الوزن.

 

كشفت خبيرة التغذية أماني طعيمة عن طريقة عمل سلطة الحمص والتى تتمثل فيما يلي :


كوب من الحمص المسلوق والمصفى
من1_2 من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات.
من1_2 من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.
من1_2من الفلفل الأصفر مقطع مكعبات.
حبتان من الطماطم مقطعة مكعبات.
حبتان من الخيار مقطعة مكعبات.
ملعقتان كبيرتان من البقدونس.
ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المقطع.
نصف ملعقة صغيرة من الملح أو أقل حسب الرغبة.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
ملعقتان كبيرتان من الخل

 الطريقة

 تخلصط المكونات جميعها يمكن أستثناء الأصناف االغير مفضلة حسب الرغبة ولكن جميع مكونات سلطة الحمص مفيدة للجسم وتساعد على رفع المناعة التى تحارب الأمراض والفيروسات فى الوقت الحالى وكل زمان .

الفيتامينات والمعادن انقاص الوزن الحمص المسلوق سلطة الحمص السعرات الحرارية بنس الطماطم تناول الطعام تحت السيطرة ارتفاع نسبة السكر خبيرة التغذية فوائد الحمص مستويات السكر في الدم العديد من الفيتامينات طريقة عمل سلطة الحمص لسعرات الحرارية مؤشر نسبة السكر في الدم مستويات هرمون محيط الخصر ستويات السكر في الدم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تآمر للإطاحة بالحكومة.. ألمانيا تعتقل 25 شخصا

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

موضوعات متعلقة

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

رسالة طالب بكلية الطب لدكتور مادة التشريح تبكي رواد السوشيال ميديا

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

أطعمة تساعدك على محاربة ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم.. اعرفها

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على 3 مشروعات قوانين لتحسين النتائج الصحية

التعليم تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس

برلماني: الإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من أعلاف الدواجن خلال أيام

تحذير عاجل من هيئة الدواء: المضاد الحيوي ليس خافضا للحرارة​

قانون: تقسيط مبالغ النفقة والمتعة يكون وديا بين الطرفين

سعر مرسيدس A 200 موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حتشبسوت.. أجمل الصور لعرض أزياء dior بجوار الأهرامات

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المغرب والبرتغال.. المتأهلون لدور الـ8 ومواعيد المباريات

الشتاء لسه مجاش.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ