طريقة عمل الحمص وفوائده المذهلة كنز ذهبي

كشفت خبيرة التغذية أماني طعيمة عن طريقة عمل سلطة الحمص والقيمة الغذائية للحمص والتى تتمثل فيما يلي:

فوائد الحمص المحمص

يحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف والبروتين.

1- كبح الشهية

قد يساعد البروتين والألياف الموجودة في الحمص في الحفاظ على شهيتك تحت السيطرة، حيث يعمل البروتين والألياف معًا لإبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في جسمك، قد تؤدي تأثيرات البروتين والألياف الموجودة في الحمص إلى خفض السعرات الحرارية تلقائيًا.

وجدت دراسة صغيرة أخرى أن أولئك الذين تناولوا المعجنات والحمص المصنوع من الحمص لوجبة خفيفة بعد الظهر قد تعرضوا لانخفاض في الشهية بنسبة 70٪ وزيادة في الامتلاء بنسبة 30٪.

2- إنقاص الوزن

قد يساعد الحمص في إدارة الوزن نظرًا لتأثيره على الشبع قد يقلل البروتين والألياف الموجودة في الحمص من شهيتك، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبات، وفي إحدى الدراسات، كان أولئك الذين تناولوا الحمص بانتظام أقل عرضة بنسبة 53٪ لمؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 30 وأكثر احتمالية أن يكون محيط الخصر أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الحمص.

كما وجدت مراجعة أخرى أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل يوميًا من البقوليات مثل الحمص، فقدوا وزنًا أكبر بنسبة 25٪ من أولئك الذين لم يأكلوا البقوليات.

3- ضبط السكر

قد يساعد الحمص في إدارة مستويات السكر في الدم بعدة طرق، لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا (GI)، وهو مؤشر على مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على العديد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي تعزز إدارة نسبة السكر في الدم.



فوائد الحمص للرجال



البقوليات مثل الحمص تحتوي على فيتويستروجنز، وهي مركبات نباتية ذات تأثيرات شبيهة بالإستروجين. يؤثر الإستروجين على الدافع الجنسي ويساعد على زيادة الإحساس، ضع بعض الحمص فوق الجرجير الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و C التي تزيد من تدفق الدم للحصول على سلطة ذات مذاق رائع.

كما يتم تشجيع الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب على الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعدك الحمص على تناول سعرات حرارية أقل وتسهيل إنقاص الوزن.

كشفت خبيرة التغذية أماني طعيمة عن طريقة عمل سلطة الحمص والتى تتمثل فيما يلي :



كوب من الحمص المسلوق والمصفى

من1_2 من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات.

من1_2 من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

من1_2من الفلفل الأصفر مقطع مكعبات.

حبتان من الطماطم مقطعة مكعبات.

حبتان من الخيار مقطعة مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

ملعقتان كبيرتان من البصل الأخضر المقطع.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو أقل حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الخل

الطريقة

تخلصط المكونات جميعها يمكن أستثناء الأصناف االغير مفضلة حسب الرغبة ولكن جميع مكونات سلطة الحمص مفيدة للجسم وتساعد على رفع المناعة التى تحارب الأمراض والفيروسات فى الوقت الحالى وكل زمان .