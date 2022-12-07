محافظ الشرقية يفتتح موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات موسم مراقبه ومشاهدة وجمع عينات البط لعام 2022/2023 م بالتعاون مع نادى الصيد المصرى وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدانا تقريباً وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هرباً من الصقيع ، والتي تبدأ في الفترة من أواخر نوفمبر 2022 وحتى منتصف مارس 2023.

اوضح محافظ الشرقية أن المحافظ لديها كذلك بركتى عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس تلجأ اليها الطيور المهاجرة كمأوى وملاذ آمن من صقيع دول أوروبا لذلك تستلزم تعظيم الاستفاده من تلك الميزة السياحية الهامة .

اشار محافظ الشرقية الى أنه تم الإتفاق مع رئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصري على اعداد دراسه عاجله للاستفاده من استثمار برك الصيد علي أرض المحافظة والتي تمثل مقاصد سياحيه للمصريين والأجانب لإضافة انشطه رياضية جديدة مثل انشاء مدارس للتدريب على ركوب الخيل والتعريف بأنواع الطيور ومواسمها وكذلك التعاون في المجالات البيئة لتحقيق الاستفاده للجميع .

فيما أعرب عبد الله غراب رئيس مجلس اداره نادي الصيد المصري عن سعادته بتواجد محافظ الشرقية لافتتاح موسم مراقبة الطيور المهاجرة علي أرض المحافظة مؤكداً أن أنشطة نادي الصيد ليست قاصره فقط على أعضائه ولكن تخدم المجتمع والدولة وجاهزين للتعاون والتنسيق مع المحافظه لإقامه استثمارات على ارضها تعزز السياحه الداخليه والخارجيه وذلك لما تمتلكه المحافظة من طقس معتدل دافئ خلال فصل الشتاء ، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة تجذب السائحين من الداخل والخارج المشاركه في الصيد وجمع عينات البط.

بدأت مراسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط بعزف السلام الوطني ، أعقبه عرض فقرات فنيه للسمسمية وفلكلور شعبي ثم فقره استعراضية في حب مصر نالت جميعها استحسان الحضور.

كما قام محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة نادي الصيد بتكريم الفائزين بالمراكز الأولي لموسم الصيد 2021 /2022 م بمنحهم كؤوس وشهادات تقدير لأدائهم المتميز خلال الموسم الماضي متمنياً للمشاركين في الموسم الحالي موسماً ناجحاً وموفقاً على أرض الشرقية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والاستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام السابق والمهندس محمد النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي واللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديريه الطب البيطري والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه ، والدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام والعميد أحمد خيرى نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الرماية بنادى الصيد المصرى ، وممثلين عن وزاره السياحه والهيئة العامة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.