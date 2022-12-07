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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتفقد خط إنتاج المطاط الجديد بمصنع إطارات بورسعيد للسيارات

الغضبان .. بورسعيد
الغضبان .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  خلال جولة ميدانية،  سير العمل في إنشاء خط إنتاج المطاط الجديد بمصنع إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

الغضبان  .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية

 جاء ذلك للوقوف على معدلات العمل في إنشاء الخط الجديد،  ورافق المحافظ خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ورئيس مجلس إدارة المصنع.

الغضبان  .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية

الغضبان يؤكد قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الغازات جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مصنع الأحذية

واستمع محافظ بورسعيد لنسب الأعمال التي تمت حتى الٱن في إنشاء الخط الجديد. 

الغضبان  .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء خط جديد لإنتاج المطاط يأتي في إطار التوسع في إقامة صناعات جديدة بمحافظة بورسعيد، ويتم استخدامه في إنتاج قطع الغيار والإطارات للسيارات ،  موجها بتقديم كافة الدعم للمستثمر الجاد،  وتسهيل كافة الإجراءات التي تضمن توفير سبل الراحة للعاملين والمستثمرين.

الغضبان  .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية

وأكد اللواء عادل الغضبان  ، أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ،ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول ، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط. 

الغضبان  .. بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية
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