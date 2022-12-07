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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دوللي شاهين تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديد الملكة QUEEN

دوللي شاهين
دوللي شاهين

تستعد اللبنانية دوللي شاهين لطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان " الملكة QUEEN"، في 11 مساء السبت، عبر صفحتها الرسمية موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.


وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية الملكه QUEEN متوفرة على كل المنصات الالكترونية.

والأغنية من كلمات دوللي شاهين تأليف موسيقي أحمد عبد العزيز توزيع وميكس وماستر احمد عبد العزيز وألحان أحمد برازيلي، إخراج مؤمن يوسف تصوير سامح فوزي.

بالفيديو.. دوللي شاهين تطرح برومو أغنيتها الجديدة " الملكة "

دوللى شاهين تروج لأغنيتها الجديدة الملكة

يذكر أن أغنية الملكه QUEEN من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الأغنية عن قصة اجتماعية نسائية وان الأغنية تعبر عن اللهجتين المصرية واللبنانية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين،  أغنية ننه هو، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي  يوتيوب.

سندريلا اللبنانية دوللي شاهين الملكة Queen أحمد عبد العزيز سامح فوزي المنصات الالكترونية

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