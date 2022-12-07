دوللي شاهين تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديد الملكة QUEEN

تستعد اللبنانية دوللي شاهين لطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان " الملكة QUEEN"، في 11 مساء السبت، عبر صفحتها الرسمية موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية الملكه QUEEN متوفرة على كل المنصات الالكترونية.

والأغنية من كلمات دوللي شاهين تأليف موسيقي أحمد عبد العزيز توزيع وميكس وماستر احمد عبد العزيز وألحان أحمد برازيلي، إخراج مؤمن يوسف تصوير سامح فوزي.

يذكر أن أغنية الملكه QUEEN من فكرة المطربة دوللي شاهين وتعبر الأغنية عن قصة اجتماعية نسائية وان الأغنية تعبر عن اللهجتين المصرية واللبنانية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية ننه هو، التي طرحتها عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.