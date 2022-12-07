بسبب القرم .. تحذير لـ زيلينسكي من فقدان دعم الغرب

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يتوقف عن المطالبة بعودة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة نظام كييف، وإلا فإنه يخاطر بفقدان دعم الشركاء الغربيين بسبب ارتفاع مخاطر التصعيد المتزايد.

وقالت المجلة الأمريكية، "القرم يمكن أن تصبح خط أحمر حقيقي لفلاديمير بوتين، بعض الدول التي تدعم أوكرانيا قلقة للغاية بشأن مخاطر التصعيد. وتشمل هذه فرنسا وألمانيا وأمريكا”.

وأشارت إلي أن شبه جزيرة القرم ذات قيمة إستراتيجية كبيرة، وستؤثر محاولة كييف للسيطرة علي شبه جزيرة القرم سلبًا على صورة البلاد، التي تعتمد اعتمادًا كليًا على الدعم العسكري والاقتصادي للغرب.

وفي وقت سابق، أفادت وول ستريت جورنال، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عدلت على صواريخ هيمارس المقدمة لـ أوكرانيا كي لا تصل لمدى بعيد.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصل الصواريخ المقدمة لكييف للأراضي الروسية.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "واشنطن عدلت سرا قاذفات صواريخ هايمارس التي قدمتها إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن البنتاجون يقول إن أوكرانيا قد تحصل صواريخنا بعيدة المدى عبر دولة ثالثة.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن التعديل هدفه استحالة استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا.