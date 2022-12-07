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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تمس سرية الحسابات المصرفية للمواطنين

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان

أكد  النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب- القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تاتي تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

استثناء سرية الحسابات

و اضاف  سليمان، في بيان له، قائلا:"وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي و يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الامر يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، مستطردا “ و  هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .

البنك المركزي قانون البنك المركزي مجلس النواب مستقبل وطن المركزى

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